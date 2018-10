Maurizio Crozza - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - veste i panni di Luigi Di Maio pronto per la Procura e per denunciare la "manina" che ha messo nel contratto del governo del cambiamento una serie infinita di cose che non gli tornano, e cancellare tutto quello che non gli piace, riga per riga, incluso il logo della Lega sulla copertina. "A cercare il pelo nell'uovo e a fare proprio i perfezionisti, così è meglio!"