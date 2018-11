Maurizio Crozza porta sul palco Luigi Di Maio - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - il Vicepremier risponde a chi gli fa notare che non sa digitare un semplice hashtag "Noi del movimento non ci facciamo dettare l'alfabeto dai burocrati dell'Europa, per cui quando scrivo ad esempio la parola LEADER viene fuori la parola SALVINI"