Uno straordinario Maurizio Crozza porta sul palco le molteplici contraddizioni del Vicepremier Luigi Di Maio - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove . Crozza/Di Maio si rimangia le promesse fatte in campagna elettorale e le dichiarazioni degli anni precedenti inclusa la promessa che il Movimento 5 stelle non si sarebbe mai alleato con la Lega di Salvini.