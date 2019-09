Crozza fa Luciano Benetton: intercettazioni? Che figura da shock

Roma, 20 set. (askanews) - Maurizio Crozza dal 27 settembre torna in onda con "Fratelli di Crozza sul Nove" sul Nove e nel promo del programma ironizza sulla vicenda Autostrade, vestendo i panni di un Luciano Benetton "sotto shock" per le recenti intercettazioni che vedrebbero i funzionari della holding della famiglia a conoscenza delle condizioni dei viadotti pericolanti: "Sono sette giorni che siamo sotto shock - dice Crozza - abbiamo fatto una figura da shock quindi abbiamo preso Castellucci (l'ad di Atlantia ndr) e gli abbiamo detto: adesso scio..c .." .E sulla buona uscita di 13 milioni di euro datagli, Crozza dice: "Sono sotto cash..", ricordando: "Non avete idea dei soldi che ci ha fatto fare Castellucci in questi anni".