Crozza: "Fico? Paese dipende da uno che ha studiato per anni Gigi D'Alessio"

Nel corso della copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, Maurizio Crozza - con la consueta caustica ironia - commenta il ruolo “chiave” di Roberto Fico come nuovo esploratore di Mattarella: “Io credo in Fico, non sottovalutiamolo…Fico è bravo, si è laureto in Scienze della Comunicazione con una tesi sull’identità sociale linguistica della musica neomelodica napoletana! Il destino del paese ora dipenda da uno che ha passato degli anni a studiare Gigi D’Alessio!”

