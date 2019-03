Crozza/Forchielli sulla TAV: "Noi in paranoia per un buco..."

Crozza/ Forchielli a Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - dice la sua sulla TAV: "Qui andiamo in paranoia anche per la TAC! Ragazzi qui andiamo in paranoia per un buco che basta il Black & Decker!" E si scaglia contro la fissa degli Italiani sulla corruzione: "La corruzione? In cina... le mamme quando ai figli fan l'aeroplanino per dargli la pappa... Se il bambino non sgancia qualcosa... il cucchiaio neanche decolla!"

