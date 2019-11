Milano, 2 nov. (askanews) - Un'altra straordinaria performance di Crozza nei panni contemporaneamente di Beppe Grillo, Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti - nella sesta puntata di "Fratelli di Crozza", in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - che, riuniti in una tavola rotonda, progettano uno stratagemma per realizzare l "Eliminazione fisica di un Ministro degli Esteri di Avellino...facendolo sembrare un incidente in cui ne usciamo tutti puliti", basta un'arma insospettabile: un libro!