Maurizio Crozza nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove ha commentato il discorso di Beppe Grillo al Circo Massimo: "Grillo è un comico dell'assurdo solo che poi da comico non si è inventato una compagnia di Cabaret che fa tournée nei teatri, no, si è inventato i 5 Stelle una compagnia di Cabaret che va in tournée a Palazzo Chigi"