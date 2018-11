Crozza/Minniti omaggia Stan Lee con il saluto romano: "Hi Lee!"

Incontenibile Maurizio Crozza nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, nei panni di Marco Minniti per esprimere il dolore per la scomparsa dell’inventore dei supereroi Stan Lee, si fa mettere il lutto al braccio e già che ha la mano alzata lo omaggia con il saluto romano: “Hi Lee!”