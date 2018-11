Maurizio Crozza - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - porta sul palco Pierre Moscovici. Il Commissario europeo agli affari economici commenta le reazioni del Governo italiano alla bocciatura della manovra: “se io sono Babbo Natale, Salvini e Di Maio sono due personaggi del presepe: il bue e l’asinello. DI Maio è l’asinello dato che non sa niente di niente e Salvini, ça va sans dire, è il bue con le corna che gli ha fatto la Isoardi”