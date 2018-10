Maurizio Crozza - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - porta sul palco per la prima volta Pierre Moscovici, il Commissario Europeo per gli affari economici che ha dovuto giudicare la manovra economica italiana. Il risultato? Alla richiesta di un lavoro in Francia da parte del Ministro dell’Economia Tria, Moscovici ha immediatamente trovato una soluzione: comincerà lunedì in una pasticceria di Avignone…