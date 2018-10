Maurizio Crozza - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - ritorna nei panni di Matteo Renzi che in un camerino, pronto ad andare in scena, rivela la sua vera natura di uomo di spettacolo e l'amore per il palcoscenico "mi sono abbassato a ruoli minori come quello di Segretario del PD, del resto a quei tempi non c'era qualcosa di più dignitoso tipo Temptation Island"