Crozza/Salvini:" Apriremo 200 scuole di formazione per ladri italiani"

Crozza/Salvini - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - lancia il suo piano contro la criminalità straniera, e il progetto per sostituirla con una italiana al 100% " Apriremo 2000 scuole di formazione per ladri italiani che non ci sono più " e ha aggiunto: " e' un impegno che ho preso personalmente con l'associazione ladri padani che non riescono più a svaligiare una casa perché l'hanno già svaligiata i clandestini moldavi, gli armeni, i lettoni, i lituani. Tutti quei paesi che vengono schifati anche nel Risiko!"