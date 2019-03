Crozza su Zingaretti: Sede PD con bar? Al bar la gente beve per dimenticarvi

CHE FUORI TEMPO CHE FA: CROZZA SU NICOLA ZINGARETTI “NUOVA SEDE DEL PD CON LIBRERIA E BAR? AL BAR LA GENTE BEVE PER DIMENTICARVI…”

Maurizio Crozza nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, commenta l’idea di Nicola Zingaretti di spostare la sede del Pd: “ Ieri l’ho sentito parlare solo di traslochi e ristrutturazioni nella sede del Pd dove al piano terra vuole mettere una libreria con un grande bar: i ragazzi entrano e dicono dove il Pd ha sbagliato…ma scusa Zingaretti, non ti serve un bar tutto tuo… basta che vai in qualsiasi altro bar d’Italia e non sentirai che parlar d’altro degli errori che avete fatto. La gente al bar beve per dimenticarvi…”

Credits: www.raiplay.it