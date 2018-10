Nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - torna Crozza/Toninelli che, dopo lo scivolone sul Tunnel del Brennero, continua con i suoi epici ‘lapsus’: " Ieri volevo dire treno e invece ho detto diga, in un decreto ho scritto traghetto invece di svincolo, quindi adesso devo abbattere un muro di venti metri alla stazione di Brescia e togliere una nave della Tirrenia all’uscita di Bressanone sull’A22."