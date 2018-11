Crozza/Toninelli ed il regalo da Casaleggio e associati: una mela avvelenata

In apertura della nuova puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, l’incontenibile entusiasmo di Crozza/Toninelli per l’approvazione del Decreto Genova si diffonde tra il suo staff fino all’arrivo di un regalo inaspettato: una mela avvelenata recapitata direttamente dalla Casaleggio Associati: “Che buona, mi sento formicolare le gambe… sarà l’entusiasmo, ma c’ho come un torpore strano. Io quasi quasi mi faccio un pisolino bello lungo… pancia a terra. Sarà contenta mia moglie, ma soprattutto gli italiani”