Nel corso di Fratelli Di Crozza, il programma di Maurizio Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - un esilarante Tria si ritrova incatenato alla scrivania da Salvini e Di Maio per evitare che possa andare in Europa. Il Ministro dell’Economia commenta così la bocciatura della manovra da parte dell’Ue: “ io penso solo a una cosa: a scappare”