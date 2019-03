Crozza-Zingaretti: "Al bar la gente beve per dimenticarvi"

Milano, 12 mar. (askanews) - Maurizio Crozza nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, commenta l'idea di Nicola Zingaretti di spostare la sede del Pd: "Ieri l'ho sentito parlare solo di traslochi e ristrutturazioni nella sede del Pd dove al piano terra vuole mettere una libreria con un grande bar: i ragazzi entrano e dicono dove il Pd ha sbagliato ma scusa Zingaretti, non ti serve un bar tutto tuo basta che vai in qualsiasi altro bar d'Italia e non sentirai che parlar d'altro degli errori che avete fatto. La gente al bar beve per dimenticarvi". Le immagini di Raiplay.it