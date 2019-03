Dacia Maraini a vedere "I Giganti": Pirandello grande pensatore

Roma, 15 mar. (askanews) - Dacia Maraini, intercettata prima di entrare al Teatro Eliseo per "I Giganti della Montagna" (in scena fino al 31 marzo 2019), ultimo testo incompiuto di Luigi Pirandello, diretto e interpretato da Gabriele Lavia."Sono arrivata ieri da New York in aereo leggevo Pirandello. Un caso stranissimo, mi fa piacere vedere questo spettacolo - spiega la scrittrice, sottolineando che per lei il testo - rappresenta un po' una fine della vita, in cui alla fine della sua vita fa dei ragionamenti diventato molto filosofico, c'è un'idea filosofica che predomina sui fatti e che è importante, perché Pirandello è un grande pensatore".