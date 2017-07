Dal 13 luglio al cinema: "The War: il Pianeta delle scimmie"

Milano (askanews) - Arriva nei cinema il 13 luglio "The War: il Pianeta delle scimmie", terzo capitolo dela trilogia recente ispirata al film originale del 1968 con Charlton Heston. Alla regia per la terza volta c'è Matt Reeves.Il film è ambientato 15 anni dopo il virus che sta sterminando gli uomini e ha reso le scimmie intelligenti. Il leader dei primati Cesare deve combattere un esercito di umani deciso a sterminarli, capitanati da Woody Harrelson. Molte scene sono un omaggio dichiarato ad Apocalypse Now e ai film western. Ad interpretare la scimmia Cesare, con l'uso del motion capture, c'è Andy Serkis, il Gollum del Signore degli Anelli.