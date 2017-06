Milano (askanews) - Arriva nei cinema italiani il 22 giugno "Transformer 5" il film di Michael Bay con Mark Whalberg, ultimo capitolo della saga cominciata 10 anni fa.Il film è costato 260 milioni di dollari, è il più costoso dei Transformer finora. In parte è stato girato Cuba e Stonehenge, mentre per una scena è stato usato come set il vero ufficio del primo ministro britannico in Downing Street a Londra. Michael Bay ha annunciato che questo sarà l'ultimo Transformer che dirigerà.