Dal bar agli scogli, turisti a caccia dei luoghi di Despacito

Roma, (askanews) - La hit latina 'Despacito', tormentone dell'estate 2017, attira orde di turisti a La Perla, quartiere malfamato di San Juan, capitale e città più popolosa di Porto Rico, dove è stato girato il videoclip della canzone, tra i più visti di sempre su Youtbue.Il cantante portoricano Luis Fonsi, autore del singolo, che vede la collaborazione del rapper portoricano Daddy Yankee, racconta:"La gente vuole cantarlo, anche se non sanno quello che dicono. Sono stato in Olanda e in Germania e la gente... Despacito (canta). È davvero interessante che la lingua non conti. Quello che importa è il sapore, il ritmo e la musica. Questo mi rende molto felice".I turisti accorrono in massa nel quartiere per conoscere i luoghi dove è stato girato il videoclip, come gli scogli dove Fonsi canta il ritornello o il muro dove una ex Miss Universo, Zuleyka Rivera, balla sensuale all'inizio del video.Le immagini del video, diretto da Carlo Perez, hanno contribuito a far conoscere l'ormai famoso bar La Factor a, dove sono stati girati i balli hot.Il proprietario de La Factorìa: "La gente chiede tutti i giorni la canzone. Il nostro resident dj ha una selezione musicale vasta per tutti i gusti. Ma non passa giorno che la canzone non venga richiesta 15, 20 o 30 volte".