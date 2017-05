Dall'1 giugno al cinema: Wonder Woman

Milano (askanews) - Arriva nei cinema italiani l'1 giugno "Wonder Woman", il film diretto da Patty Jenkins dedicato all'eroina nata sulle pagine dei fumetti Dc Comics. Ad interpretare la protagonista è Gal Gadot, giovane attrice ed ex Miss Israele. A fianco a lei Robin Wrigt e Chris Pine. Il film racconta la storia di Diana, principessa delle Amazzoni, che diventa Wonder Woman per aiutare gli uomini durante la Prima guerra mondiale.E' il primo film di supereroi che ha una protagonista donna da 12 anni, l'ultimo fu "Elektra". Per la parte di Wonder Woman è stata presa in considerazione anche Sandra Bullock. Fra le comparse spunta il regista Zack Snyder, in questo caso solo produttore del film.