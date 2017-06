Dall'8 giugno al cinema: La Mummia

Milano (askanews) - Arriva nei cinema dall'8 giugno "La mummia", il film con Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Russell Crowe per la regia di Alex Kurtzman.Il film è un reboot di quello del 1999 con Brendan Fraser e Rachel Weisz e vede per la prima volta insieme sul grande schermo Russell Crowe e Tom Cruise. Inoltre, per la prima volta nella storia della saga, la protagonista è una mummia donna. "La mummia" dà il via al "Dark Universe", una serie di film dedicati ai mostri classici della Universal, da Dracula alla moglie di Frankestein.