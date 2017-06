Milano (askanews) - Arriva dall'8 giugno al cinema "Quando un padre", film in cui Gerard Butler interpreta un uomo molto impegnato sul lavoro che dovrà rivedere le sue priorità dopo la malattia del figlio.Il regista è Mark Williams, al suo debutto dietro la macchina da presa così come il piccolo protagonista, Maxwell Jenkins. Gerard Butler è anche uno dei produttori della pellicola, in cui compare per la prima volta al fianco di Willem Dafoe. Il titolo originale della pellicola è "A family man".