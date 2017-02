Danza, al via il tour italiano della ParsonsDance

Civitanova Marche (askanews) - Un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza. Debutta al Teatro Rossini di Civitanova Marche il tour della ParsonsDance, la compagnia americana diretta da David Parsons, che attraverserà il Paese fino al 2 aprile 2017. Il tour toccherà tutta Italia transitando anche da Genova, Firenze, Milano, Bologna, Torino e Roma.Il cast è composto da otto meravigliosi performer fra i quali confermata fra gli anche l'italiana Elena D'Amario, la ballerina scoperta allo show Amici di Maria De Filippi grazie al quale nel 2010 vinse una borsa di studio di un anno con la Parsons Dance a New York.Nel programma in scena nel tour italiano 2017 non mancherà la celebre e richiestissima "Caught" (brano del 1982 che David Parsons creò per se stesso), incredibile assolo su musiche di Robert Fripp nel quale il danzatore sembra sospeso in aria grazie ad un gioco di luci stroboscopiche. "Caught" è una hit della modern dance definita dalla critica: "Una delle più grandi coreografie degli ultimi tempi".Difficile non lasciarsi trasportare dai ritmi vibranti e dalle coreografie avvolgenti e colorate dei ballerini della ParsonsDance!