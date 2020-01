David Bowie, la biografia a fumetti del Duca Bianco

Roma, 7 gen. (askanews) - In contemporanea con l'originale americano e in occasione del quarto anniversario della sua scomparsa, Panini Comics pubblica in Italia Bowie - Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams, la biografia a fumetti che racconta la vita dell'icona mondiale David Bowie: un artista anticonformista che ha sedotto intere generazioni di fan con la sua musica indimenticabile, uno straordinario performer visivo che ha lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo.Un volume magnificamente illustrato dalla coppia più pop e technicolor del fumetto americano, Michael e Laura Allred, con la sceneggiatura di Steve Horton, che ripercorre la scalata al successo dell'artista dall'anonimato alla fama mondiale, in parallelo all'ascesa e alla caduta del suo alter ego Ziggy Stardust.Micheal Allred è un fumettista e scrittore americano, autore di graphic novel come Madman, Red Rocket 7 e iZombie. Le sue opere, caratterizzate da uno stile pop e immaginifico, sono spesso colorate dalla moglie Laura Allred, vincitrice del "Best Coloring" Eisner Award per il suo lavoro su iZombie e Madman All-New Giant-Size Super-Ginchy Special. Steve Horton ha lavorato come sceneggiatore per diverse case editrici di fumetti, tra cui DC, Image, IDW (Satellite Falling) e Dark Horse (Amala's Blade).