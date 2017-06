Davide Toffolo: Levante una cantante? Abbiamo qualcosa in comune

Roma, (askanews) - Tre allegri ragazzi morti tornano per pochi ed esclusivi concerti in questa estate 2017 e lo fanno in compagnia di alcuni artisti de La Tempesta, l'etichetta discografica indipendente fondata nel 2000 dal gruppo nato a Pordenone nel 1994. Nel frattempo nel panorama musicale italiano si abusa del termine "indipendente" (o indie). Abbiamo chiesto al frontman del gruppo, il musicista e fumettista Davide Toffolo, cosa pensi di fenomeni come Levante o TheGiornalisti, spesso etichettati come tali."Ma no Levante... Non so precisamente... È una cantante? Abbiamo anche qualcosa in comune con Levante, devo dirtelo, ma non so se posso dirlo qui. Invece TheGiornalisti sono generalmente quelli che fanno gli articoli sui giornali TheGiornalisti", ha affermato in occasione della tappa romana del mini-tour Tempesta che il 29 giugno vede sul palco dell'iFest di Roma il suo gruppo assieme al Management del dolore post-operatorio e Blindur.