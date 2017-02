Roma, (askanews) - "Sabato saluto, grata e felice di esserci stata, penso che lo ricorderò con molto piacere, e ieri sera mi sono anche riuscita a divertire, e spero di continuare a farlo, ma non con la voglia di condurre questo evento tv".Così Maria De Filippi in conferenza stampa dopo la prima puntata del Festival di Sanremo che ha ottenuto ottimi ascolti."Penso che questo programma appartenga alla Rai - ha aggiunto la conduttrice - e il mio futuro non è in Rai".