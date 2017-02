De Filippi: non farò la scalinata, ma Sanremo è Sanremo lo stesso

Roma, (askanews) - Il Festival di Sanremo sarà lo stesso anche se Maria De Filippi, che condurrà insieme a Carlo Conti, non percorrerà la scalinata del Teatro Ariston. Sanremo è Sanremo anche senza le scale, ha detto scherzando De Filippi."Avrò dei vestiti importanti, spero, nonostante il fisico non sia così importante. Non farò la scala, non aspettatevelo, ve lo dico, perché a me fa paura e non so se la farò, penso di no, ma penso che Sanremo sia Sanremo anche senza la scala della De Filippi..".Alla vigilia della prima serata, la conduttrice di Mediaset ha detto: "Non sono abituata a fare cinque prime-time di fila. Dopo la prima serata devi fare le prove della seconda, della terza, della finale.... Faccio molta fatica in questo".