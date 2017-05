Debutto tutto esaurito per il nuovo tour di Samuel

Torino (askanews) - Debutto col botto per il nuovo tour di Samuel. Dopo i concerti nella sua Torino dove ha registrato il tutto esaurito, "Il codice della bellezza tour" ripartirà con altre due speciali anteprime il 18 maggio a Milano e il 27 giugno a Roma, per poi proseguire tutta l'estate con una serie di appuntamenti che si inseriscono nelle line up dei Festival più importanti d'Italia.Voluti e ideati dallo stesso Samuel, quelli de "Il codice della bellezza tour" sono concerti dinamici, che esalteranno al meglio l'ecletticità dell'artista torinese, in cui all'energia dell'elettronica si mescoleranno momenti pop, rock e acustici. Uno spettacolo suggestivo, pensato nei minimi dettagli e che tiene conto delle tre anime musicali di Samuel: il ritmo, l'armonia e la melodia anche nella struttura del palco, completo di un caleidoscopio di luci, che è stato immaginato come un grande schermo video che proietta immagini rubate alle canzoni dell'album dando vita a un vero e proprio film del #codicedellabellezza.