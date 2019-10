Dente prepara album e tour 2020: "Torno, anche se non voglio"

Roma, 23 ott. (askanews) - Prepara un gran ritorno sulle scene con un nuovo album e un tour nel 2020, Dente, soprannome di Giuseppe Peveri, ricercato cantautore pop dalle rime pungenti. Il nuovo disco di inediti è stato anticipato dal primo estratto "Anche se non voglio":"Ne parlo 'Anche se non voglio'... 'Anche se non voglio' è il primo estratto del disco che uscirà tra un po' ed è una canzone a cui tengo tantissimo, che ho voluto fosse la prima a uscire, proprio perché mi sembrava un ottimo biglietto da visita per questo disco. Anche se poi dentro a questo disco ci sono tante cose diverse, anche diverse rispetto a quella canzone, però non so dirti per quale motivo, ma la volevo per prima. Per dire torno con questa cosa qui...".A tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro "Canzoni per metà" e dopo un lungo tour con il poeta torinese Guido Catalano, Dente si è preso il tempo per scrivere canzoni e registrarle:"Ci ho messo un po' per capire che direzione volevo per questo nuovo disco, perché volevo fare una cosa un po' diversa, ci ho messo un po' ora sono pronte, sono fatte, sono finite e sono molto contento".E della concezione del tempo, che - dice l'artista emiliano esiste solo nella nostra testa - parla il secondo singolo uscito "Adieu":"'Gli anni che passano svelti sono fatti di minuti lenti', alle volte ci si guarda indietro e sono già passati 10 anni e poi magari quando devi aspettare un minuto ti sembra eterno. Il tempo è una cosa che abbiamo nella testa tantissimo"."Il video l'ho fatto fare a un giovanissimo regista, Van Khokhlov, che si è prestato a fare questo video. Gli ho dato semplicemente la canzone e lui ha tirato fuori l'idea, quello che lui ha sentito in questa canzone, l'ha trasformato in immagini e sono tutti questi personaggi che sono dentro a un taxi e viaggiano... Perché questa canzone, volendo, parla anche di viaggi, di andarsene, e questi personaggi sono come un circolo, dentro questo taxi perenne".Dente sarà in concerto con la sua band a Milano (Santeria toscana), il 3 dicembre, evento già sold out, e a Roma (al Monk) il 5 dicembre, una succosa anteprima del tour 2020:"Due concerti che faccio a disco non uscito, quindi anche con delle anteprime del disco, ci saranno degli inediti".Il suo stile è "essenziale", come le sue risposte:"Cos'è l'amore per Dente? L'amore per-dente... È un amore che non vince mai".