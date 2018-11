"Disney On Ice-Le Fiabe Incantate", la magia rivive sul ghiaccio

Roma, (askanews) - Topolino, Minnie, Paperino, Pippo e tanti altri personaggi dell'universo Disney rivivono dal vivo in uno spettacolo sul ghiaccio. Arriva in Italia per la prima "Disney on Ice Le Fiabe Incantate" (prodotto da Feld Entertainment e presentato da Applauso in collaborazione con The Base): 16 spettacoli, dal 29 novembre al 2 dicembre a Milano (Mediolanum Forum), e dal 6 al 9 dicembre a Roma (Palalottomatica).Gli spettatori entreranno in un mondo incantato, guidati da Minnie e Topolino. Incontreranno Sebastian con la sua band di crostacei e le Figlie del Re Tritone da "La Sirenetta", tutti insieme per introdurre Ariel in un medley di pop anni 80. Si imbatteranno poi nei briganti della taverna di "Rapunzel", con il suo affascinante amico Flynn Rider, in un viaggio alla scoperta delle luci galleggianti. Inoltre, potranno rivivere un classico Disney al ritmo di "Tale as Old as Time" con i servitori incantati de "La Bella e la Bestia" e, per la prima volta, incontrare Anna ed Elsa di "Frozen".A portare sul ghiaccio le avventure più famose dei cartoon ci saranno pattinatori di prim'ordine che eseguiranno acrobazie e numeri aerei mozzafiato. Come quello della sirenetta Ariel che si proietterà a 10 metri dalla pista di ghiaccio o quelli di Rapunzel e Flynn Rider che scapperanno dalla torre volteggiando a 5 metri di altezza.