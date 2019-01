Dopo Sanremo giovani Einar vola tra i big della musica

Milano (askanews) - Emozionato e ancora un po' incredulo, Einer si prepara a sbarcare all'Ariston dopo aver vinto Sanremo Giovani 2019. Il giovane cantante di origini cubane si esibirà tra i big con il brano "Parole Nuove"."Questa esperienza significa tanto, molto, un passo molto grande e sono davvero contento e felice di farla, wow! Sono davvero onorato di aver avuto questa possibilità, cerco di mettercela tutta, credo di essere pronto e cercherò di fare del mio meglio fino in fondo e speriamo di fare bene"."Parole Nuove" fa parte dell'omonimo suo primo album di inediti, in uscita il 15 febbraio. Il singolo racconta la difficoltà di conciliare amore e passione per la musica."È un brano a cui tengo molto in cui mi rispecchio, credo, anzi sono sicuro di essere giusto".Einar Ortiz da giovanissimo ha imparato da autodidatta a suonare chitarra e pianoforte, lui racconta così il suo speciale rapporto con la musica."Quando canto mi chiudo in questa mia bolla e vado dritto e non mi ferma nessuno".Poi è stata la volta dei talent, come XFactor e Amici, a cui lui è molto grato."Quello che posso dire è che bisogna crederci nelle cose, e anche se le cose non sembrano possibili devi provarci lo stesso prima di dire che non ti sembrano possibili, quindi bisogna provarci sempre. Io ci ho provato e oggi sono qui a fare Sanremo big che faccio ancora fatica a crederci, ma che dire sono davvero contento".