Doppia stella per la coppia Kurt Russell-Goldie Hawn

Los Angeles (askanews) - Stanno insieme da più di trent'anni e ora il loro amore, legato anche a una straordinaria carriera cinematografica, è stato immortalato per sempre sulla Walk of Fame. Kurt Russell e Goldie Hawn, due degli attori di Hollywood più amati dal pubblico, hanno ricevuto una doppia stella sulla Walk of Fame una accanto all'altra. Alla cerimonia hanno presenziato anche Kate Hudson, la figlia che la Hawn ha avuto da Bill Hudson, Reese Witherspoon e Quentin Tarantino.Emozionati e sorridenti hanno ringraziato il pubblico che ha partecipato alla cerimonia chiedondo autografi e selfie con le due star."Sono sempre stato molto orgoglioso di Goldie da quando stiamo insieme e anche prima. Sono orgolioso di lei oggi e lo sarò sempre e per questo penso che sia una bello che facciamo anche questa cosa insieme" ha detto l'attore 66enne che è legato alla collega dal 1983 anche se i due non si sono mai spostati.La coppia d'oro di Hollywood sta vivendo un ottimo periodo professionalmente parlando. Goldie Hawn, premio Oscar nel 1970 per il film Fiore di Cactus, tornerà a breve sul grande schermo con la commedia Snatched, mentre Kurt Russell, grazie alle partecipazioni in pellicole acclamate come Fast and Furious 8 e Guardiani della Galassia 2 è uno degli attori del momento.