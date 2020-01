E' morto a 77 anni Terry Jones fondatore dei Monty Python

Londra, 22 gen. (askanews) - Con la sua ironia pungente, geniale e a volte politicamente scorretta ha cambiato il modo di fare comicità tra tv, cinema e teatro. Terry Jones, uno dei fondatori dei Monty Python è morto nella sua casa di Londra all'età di 77 anni; era affetto da una grave forma di demenza degenerativa. Regista di film come "Brian di Nazareth" e "Il senso della vita" era insieme a Terry Gilliam, Eric Idle, John Cleese e Graham Chapman l'anima del gruppo comico che dalla fine degli anni sessanta ai primi anni 80 ha fatto ridere e pensare con la sua comicità dissacrante e inaspettata.La famiglia nel dare notizia del decesso ha dichiarato: "siamo grati per aver vissuto una vita autentica in presenza di questo uomo straordinariamente talentuoso, giocoso e felice, nelle sue parole 'amorevolmente congelata con il glucosio'".