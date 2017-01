Roma, (askanews) - E' online il nuovo video di Vinicio Capossela "Scorza di Mulo", brano contenuto nell'ultimo album "Canzoni della Cupa"."Questo piccolo film è stato girato in maniera avventurosa e anche un po' miracolosa da Chico De Luigi nel 'Santuario de Los Burros', provincia di Cordoba, in Andalucia - racconta Vinicio Capossela - Il mulattiere accompagna l'animale. Cammina il mondo con asini e muli, senza cavalcarli. Sono cavalieri della fatica e del carico, per questo hanno scorza di mulo. (...) In questo film i protagonisti sono loro, gli asini, e la memoria dei mulattieri".Il video di "Scorza di Mulo" esce nel giorno di Sant'Antonio Abate (17 gennaio), che nel mondo contadino era proprio il momento in cui si battezzavano le stalle, gli animali parlavano, e gli asini facevano gare di corsa, in leggero anticipo sul rovesciamento del mondo del Carnevale imminente.Il video dà ufficialmente inizio alla stagione dell Ombra di Vinicio Capossela. L'artista irpino da febbraio sarà in scena nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo tour "Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi", con cui porta sul palco la seconda parte dell'ultimo album "Canzoni della Cupa" e brani del suo repertorio legati a doppio filo all immaginario oscuro e misterioso dell'ombra.