Elisa canta in salentino e grico per la Notte della Taranta

Melpignano, 24 ago. (askanews) - Elisa canta in grico e in salentino la pizzica di Galatone durante le prove del concertone della "Notte della Taranta" in programma sabato 24 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Alla serata hanno preso parte, secondo le forze dell'ordine, 30mila persone.