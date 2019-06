Elisa e Carl Brave in vespa per Roma in "Vivere tutte le vite"

Roma, 13 giu. (askanews) - Elisa e Carl Brave in giro per le strade di Roma: succede nel video di "Vivere tutte le vite", il nuovo singolo di Elisa estratto dall'album "Diari Aperti" (certificato Disco di Platino), che regala, in questa versione, un duetto esplosivo tra i due fuoriclasse della musica italiana.Il brano è in cima alle classifiche radiofoniche di queste settimane e arriva dopo i successi straordinari dei primi due singoli di Elisa, "Se piovesse il tuo nome" - certificato Doppio Platino e al n.1 della classifica Earone per 9 settimane - e "Anche Fragile" - certificato Disco di Platino.Diretto da YouNuts!, alias Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, il video di "Vivere tutte le vite" vede Elisa e Carl Brave in giro in vespa per le strade di Roma, scherzare in una delle classiche osterie della capitale e divertirsi tra i vicoli e i parchi di Trastevere e Garbatella. Tutto tra immagini in 'stile amatoriale' e riprese in steadycam, con richiami a film cult come Caro Diario e Vacanze Romane.Elisa, che ha da poco pubblicato l EP "Secret Diaries" (Island Records) con 5 brani inediti in inglese, dopo il trionfo del tour nei teatri, a luglio sarà impegnata sui palchi europei per una nuova tournée internazionale, mentre in autunno riprenderà i live nei grandi spazi dei Palasport (partenza il 25 novembre da Torino).