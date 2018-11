Esce "Essere qui - BooM Edition", Emma: mi racconto senza paura

Roma, (askanews) - Un album che parla di amore, senza paura del giudizio degli altri, e per dire ciò che veramente pensa. Nero su bianco. Esce il 16 novembre "Essere Qui - BooM Edition", il nuovo album di Emma, dopo l'uscita di "Mondiale", il singolo che ha anticipato il progetto.Emma spiega: "Essere qui Boom Edition non è altro che l'atto finale di un viaggio partito con l'Isola fino ad arrivare ai giorni nostri con Mondiale. È venduto in due versioni, standard - ovvero disco classico - oppure Boom Edition, un magazine completamente scritto ed ideato da me con all'interno il disco che si stacca".Oltre a "Mondiale", l'album contiene tre inediti: "Incredibile voglia di niente", "Nucleare" e "Inutile canzone". "Ho avuto la possibilità di raccontarmi a 360 gradi come piace fare a me perché non mi sono mai voluta definire in una sola cosa, non mi piacciono i paletti, non mi piacciono le etichette, mi piace scrivere, mi piace cantare, mi piace scrivere canzoni, mi piace avere un rapporto diretto col mio pubblico, mi piace dire quello che penso. E questa volta l'ho fatto nero su bianco".Il video di Mondiale mostra una Emma senza filtri, nella sua vita reale. "Ho scelto delle cose che mi rappresentassero davvero: la mia vita a Roma, il mio locale preferito, i miei amici veri. E i palloncini che rappresentano l'amore intorno a noi; siamo talmente offuscati da ciò che pensano gli altri che non riusciamo più a vedere le cose vere della vita. Il video rappresenta ciò che sono io in questo momento e dovremmo sentirci un po' più liberi senza avere la paura di essere giudicati".Emma smentisce le voci di un nuovo fidanzato, all'indomani del post sui social in cui diceva che "l'amore fa fare cose incredibili"."Assolutamente no. Non uso i miei social per fare propaganda della mia vita privata. L'amore era l'amore riferito a questo progetto. Non ho mai sventolato sui social la mia vita privata".Con l'uscita del magazine "Boom", Emma diventa editrice: "Dato che non ho niente da fare, lavoro poco...sono una donna passionale, mi piacciono le avventure, mi piace fare nuove esperienze. Probabilmente andrò un po' meno in vacanza, ma questo è ciò che voglio fare ora".