Estate Vip, Mark Wahlberg da Transformers all'isola di Capri

Capri (askanews) - Dalle battaglie epiche tra autobot e decepticon di "Transformers: L'ultimo cavaliere", alla serenità esclusiva dell'isola di Capri. Inizia la stagione dei vip sull'isola di Capri, da sempre una delle mete predilette per le vacanze dallo star system mondiale. Sull'isola azzurra nel weekend è arrivato il celebre attore americano Mark Wahlberg, protagonista di "Transformers: L'ultimo cavaliere", appena uscito nelle sale e già campione di incassi in molti Paesi del mondo, anche se al di sotto delle aspettative negli Usa.Wahlberg sta trascorrendo alcune giornate a Capri con la famiglia. Passeggiata romantica nella Piazzetta di Capri, mano nella mano, con la moglie, la modella Rhea Durham, e cena a lume di candela al ristorante Villa Verde dove i titolari hanno preparato per l'innamoratissima coppia una pizza a forma di cuore. A vigilare sulla privacy dell'attore, un piccolo staff di bodyguard e collaboratori.