Fabrizio Moro: i social sono importanti, ma niente gossip grazie

Roma, (askanews) - "Lo stretto necessario, sono molto importanti, ma non riesco a dedicarmi più di tanto, sono una persona abbastanza intimista, quindi non piace sbattere ogni giorno quello che faccio dentro casa, quello che faccio nella mia vita privata. Diciamo che i miei social sono gestiti in maniera abbastanza formale, quando c'è qualcosa di importante da comunicare ai ragazzi lo faccio. Quando c'è un concerto, quando c'è una notizia importante, quando ho scritto un pezzo e sono felice... Però l'altra parte, quella un po' più gossippara, non mi piace, non la sopporto", ha raccontato Fabrizio Moro, che dopo il Fabrique di Milano, fa tappa con il suo "Pace tour 2017" a Roma il 26 e 27 maggio al Palalottomatica per presentare il nuovo album di inediti "Pace" (Sony Music Italy).