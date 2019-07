Face Boost, nuova ruoutine di bellezza che fa impazzire le star

Milano, 24 lug. (askanews) - Lo Yoga cura la mente e il corpo e ora è anche un prezioso alleato delle donne contro le rughe del viso. Lo yoga facciale è infatti una parte fondamentale della Face Boost, la nuova routine di bellezza che fa impazzire le star come Megan Markle, Gwyneth Paltrow e Scarlett Johansson. A dare un'idea di cosa siano questi esercizi ci pensa Carola Pisano - Facial yoga master. "Siamo abituati ad allenare e a prenderci cura del nostro corpo ma non del nostro volto che è il nostro primo biglietto da visita ed è quindi importantissimo riuscire ad avere un viso maggiormente disteso".Lo Yoga Facciale grazie a una serie di esercizi mirati, da ripetere tutti i giorni per pochi minuti, aiuta a riossigenare i tessuti e favorisce l'assorbimento dei prodotti cosmetici.È però fondamentale essere sempre idratate bevendo molta acqua e usando prodotti specifici a base di acido Ialuronico e Vitamina E, come spiega Elisabetta Pierallini - Facial expert, che a Milano ha partecipato alla presentazione della nuova linea Hydro Boost di Neutrogena. "Tutto l'anno è necessario, utile e doveroso fare una beauty routine per idratare la pelle che è un organo importante: Detersione, esfoliazione, applicazione di sieri o maschere e protettivi".A seconda delle imperfezioni che si manifestano sul volto si può capire quali organi siano in particolare sofferenza come spiega la nutrizionista Maria Cassano. "La zona del mento richiama le ovaie, la fronte può richiamare l'intestino, la zona delle guance i polmoni, quindi attraverso il nostro stile di vita e la nostra alimentazione possiamo migliorare la nostra pelle".Idratazione, nutrizione e tono sono dunque le parole chiave per un viso più giovane e luminoso.