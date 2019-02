Farsi sposare da Jovanotti al Jova Beach Wedding

Milano, 27 feb. (askanews) - Farsi sposare da Jovanotti ecco come fare: il popolare cantautore ha pubblicato nella sua pagina Facebook con tutte le indicazioni relative al Jova Beach Wedding. "Hey, ma sei tra gli innamorati pazzi che vorrebbero farsi sposare dal sottoscritto, al Jova Beach Party? Allora questo tutorial è per te! Allora, dopo che l'ho detto in conferenza stampa, siamo stati sommersi dalle richieste, migliaia di coppie! Questo paese è pieno d'amore. Per cui abbiamo deciso di indire un vero e proprio concorso, un concorso vero, ufficiale e a norma di legge. Come funziona il concorso? Andate sul sito, scegliete la tappa del cuore tra le 17 spiagge del tour, leggete attentamente il regolamento, compilate tutto il modulo con tutti i vostri dati per bene e incrociate le dita aspettando il giorno in cui incrocerete le coppe di Champagne. L'estrazione avverrà il 3 aprile 2019, ci sarò io, il notaio, tutti quanti! Una cosa proprio fatta a norma di legge. Non dimenticare di inserire anche il nome della tua dolce metà, cioè se sei lei metti anche il nome di lui, se sei lui anche il nome di lei, se sei lui anche il nome di lui, se sei lei anche il nome di lei insomma... Se sarete estratti il giorno del matrimonio, dopo le nozze in Comune, vi aspetto sulla spiaggia e con la mia fascia multicolore vi sposerò per la seconda cerimonia, e festeggeremo insieme a tutti gli amici presenti al Jova Beach Party!"