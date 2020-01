Italia's Got Talent 2020, Federica Pellegrini: "Vorrei saper cantare, sono una 'campana'. Ammiro Mina e…”

Di Giordano Brega

“Questa edizione di Italia’s Got talent sarà sorprendente”, racconta Federica Pellegrini ad Affaritaliani.it. Per la stella del nuoto mondiale e icona dello sport italiano è la seconda partecipazione come giudice al programma di TV8 (partito subito molto bene negli ascolti tv con 1,3 milioni di spettatori e quasi il 6% di share). Cosa dobbiamo aspettarci?

“Joe (Bastianich, ndr) in una nuova veste. I Golden Buzzer penso vi sorprenderanno...”

E' il tuo secondo anno in tv. Stai iniziando a pensare a una carriera televisiva di lungo periodo?

“Onestamente la mia testa è ancora abbastanza ‘immersa’ nell’acqua. Chissà, vedremo…”





Il talento per te…

“Una cosa innata che va allenata nel tempo”

Il talento dei tuoi colleghi giudici a Italia's Got Talent 2020. Parrtiamo da Joe Bastianich

“Ha tantissime competenze. Quando dà un giudizio sa perfettamente ciò di cui sta parlando. E’ una persona che ha tante cose da raccontare, è molto interessante sentirlo”

Mara Maionchi...

“E’ una comica mancata. Magari partendo qualche anno fa avrebbe potuto farlo per lavoro”

Frank Matano...

“Un po’ la chioccia di questa trasmissione. Attingiamo tutti da lui. Quando dà i giudizi e le votazioni è molto bravo”

Federica Pellegrini, fuoriclasse eterna del nuoto, se pensa al talento nel suo sport qual è il primo nome che le viene in mente?

“Nel mio sport di sicuro è Michael Phelps, penso che lo rimarrà ancora per molti anni. I suoi otto ori olimpici (battendo il precedente record di Mark Spitz, che nel 1972 si era fermato a 7, ndr) ho avuto la fortuna di vederli, perché ero ai Giochi di Pechino 2008 mentre lui li vinceva”

Il talento che invidi negli altri..

“Il canto. Perché io sono una ‘campana’. Neanche con 10 anni di allenamento riuscirei a cantare bene una canzone. E anche il talento di saper far ridere… La cantante che ammiro di più è Mina perché comunque penso che in Italia sia il massimo. Sul secondo fronte invece ho ammirato tanto Claudio (Bisio, ndr) l’anno scorso (a Italia’s Got Talent 2019, ndr) perché il suo ‘far ridere’ è una scuola”. E POI.. GUARDA IL VIDEO: FEDERICA PELLEGRINI RACCONTA ITALIA'S GOT TALENT E IL SUO ANNO OLIMPICO IN VISTA DI TOKYO 2020