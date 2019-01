Fedez duetta con Zara Larsson, il video di "Holding Out For You"

Roma (askanews) - È online il video di "Holding Out For You", il nuovo singolo di Fedez con la popstar mondiale Zara Larsson che anticipa l'album Paranoia Airlines, in uscita il 25 gennaio e il tour che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane da marzo 2019.Il brano, a meno di una settimana dalla pubblicazione, conta già quasi 2 milioni di streaming su Spotify ed è stabile nelle prime posizioni delle classifiche di iTunes, Spotify ed Apple Music.Nel video girato al Casinò di San Pellegrino Terme, Fedez e l'artista svedese passano dagli eleganti interni di una villa dall'estetica liberty a un'ambientazione futuristica, con grattacieli altissimi e intelligenze artificiali, con richiami ai film di fantascienza.In "Holding Out For You", Fedez sposa le sonorità dance pop di Zara Larsson per un duetto sui dubbi e i tormenti che alcune relazioni sentimentali possono dare. Zara Larsson è diventata famosa con "This One s For You", inno degli europei di calcio 2016 featuring David Guetta e "Symphony" con i Clean Bandit. Il suo "Lush Life" ha ottenuto solo in Italia tre dischi di platino.