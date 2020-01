Fellini torna in sala con 5 film: da Lo sceicco bianco a Amarcord

Roma 10 gen. (askanews) - Tra le tante iniziative organizzate per celebrare Federico Fellini a 100 anni dalla sua nascita, all'inizio del 2020 spicca quella promossa da Cineteca di Bologna, Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale e Istituto Luce - Cinecittà, che dal 13 gennaio riporteranno nelle sale cinematografiche, in versione restaurata, i suoi film.Fellini era un grande sostenitore della visione in sala e ora sarà possibile vedere sul grande schermo cinque dei suoi capolavori: dal film d'esordio "Lo sceicco bianco" a "I vitelloni", del '53, scritto con Ennio Flaiano, ai film che lo hanno reso celebre in tutto il mondo: "La dolce vita", "8 e mezzo" e "Amarcord", preceduto da "Amarcord Fellini" un montaggio di 8 minuti di provini e tagli curato da Giuseppe Tornatore.