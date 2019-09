Fernando Proce su R101 con Procediamo. "Vi racconto i miei 40 anni di radio...". L'INTERVISTA

Di Giordano Brega

"Il mio programma? E' iniziato con la vendemmia, per cui speriamo di raccogliere bene". Fernando Proce racconta ad Affaritaliani.it la sua nuova avventura radiofonica "in una nuova famiglia, dentro una nuova atmosfera. E con tanti stimoli". Il 2 settembre su R101 - e in contemporanea su R101 TV (canale 167 del digitale terrestre) - è arrivato il debutto ufficiale ai microfoni nel gruppo RadioMediaset con "Procediamo" (da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).

Fernando Proce, Sabrina Bambi, Regina Giuliana Ferraz



Fernando Proce affronta i temi dell’attualità in modo ironico e irriverente, coinvolgendo sugli argomenti caldi della giornata chi lo sta seguendo attraverso la radio o la tv e gli ospiti in studio: esponenti dei mondi della tv, del cinema, della musica e personaggi comuni reclutati attraverso una selezione svolta nel corso dell’estate. E al suo fianco Regina, cantante dance brasiliana grande protagonista negli anni Novanta con hit come “Day by day” e “Killing me Softly", Chiatta – dal duo comico “Palla e Chiatta” e Giulia Ferraz – modella ed ex concorrente di Miss Italia.

Una squadra ben assemblata, guidata un capitano esperto. Da quanti anni fai radio? "Dal 1816", scherza. Poi ci racconta: "La mia è una condizione strana perchè da ragazzino ero un po' irrequieto, frequentavo festival parrocchiali. Volevo cantare, tamburellare. Poi il caso ha voluto che nel 1977 avevo dieci anni e sono arrivate le prime radio. Ci sono entrato e sono ancora dentro".

FERNANDO PROCE



Oltre 40 anni di esperienza in questo mondo. Fernando Proce è stato premiato con il Telegatto come “più bella voce alla radio e e con il Dance Award come “migliore dj animatore italiano”. Chi meglio di lui per capire com'è cambiata la radio? "Adesso si è un po' plasmata ai social. Ad una interazione che prima non c'era. Prima noi da ragazzini avevamo la telefonata, la dedica. Quel contatto sporadico. Un fascino che non sto qui a raccontarti. Era meraviglioso". Adesso "è altrettanto curioso. Dici una cosa e hai subito un riscontro". La radio è "un mezzo magico, straordinario - sottolinea Proce - Particolare rispetto agli altri media che non soffrirà di crisi - a differenza della carta stampata - perché è spalmabile su telefonino, tv e via dicendo".

Rivalità in radio ne hai avute? "Negli anni '90 c'era un po' di rivalità. Ricordo Albertino che guardavamo con un po' di invidia e ammirazione. Tutta Radio Deejay di quell'epoca... Io ero un fan di 105". Ma a conti fatti "rivalità no. Mai sentito nessun rivale". Anche perché "ci siamo un po' incrociati con tutti. Ad esempio Marco Mazzoli è un caro amico - a volte battibecchiamo tra amici - e ha iniziato con me. Era il mio vice a Rtl... Sia nella discoteca in un programma che facevamo nella "Weekend Dance". Io facevo il settimanale e lui il fine settimana. Tempi bellissimi..".

