Festa di Roma al via, sul red carpet il regista Goddard e Spaeny

Roma, (askanews) - Cailee Spaeny in abito verde sul red carpet della 13esima edizione Festa del cinema di Roma per la premiere del film di apertura "Bad Times at the El Royale (7 sconosciuti a El Royale)", scritto e diretto da Drew Goddard, che la accompagna sul tappeto rosso.Parlando con i giornalisti Goddard ha raccontato che gli piacerebbe girare un film a Roma, mentre Spaeny, 21 anni, è per la prima volta in Italia.Un grande cast - formato tra gli altri da Dakota Johnson, Jeff Bridges, Jon Hamm e Chris Hemsworth - per un film che ricorda le atmosfere care a Quentin Tarantino e ai fratelli Coen, ambientato in un misterioso e fatiscente hotel al confine tra California e Nevada.Sul tappeto rosso anche Elena Sofia Ricci, che ha parlato dell'industria del cinema che "fatica", sottolineando però che "abbiamo grandi autori, registi e attori, in tutte le categorie dello spettacolo, musicisti, scenografi, costumisti, truccatori, acconciatori", l'Italia è un'eccellenza nel mondo. "Dovremmo lottare di più per valorizzare il nostro cinema", ha aggiunto.