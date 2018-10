Festa di Roma, apre il thriller-noir "Bad times at the El Royale"

Roma, (askanews) - Un thriller-noir mozzafiato "Bad times at the El Royale" ("7 sconosciuti a El Royale"), ha aperto ufficialmente la 13esima Festa del Cinema di Roma.Il regista Drew Goddard ha riunito un grande castformato tra gli altri da Jeff Bridges, Jon Hamm, Dakota Johnson e Chris Hemsworth in un misterioso e fatiscente hotel al confinetra California e Nevada, per un film che ricorda le atmosferecare a Quentin Tarantino e ai fratelli Coen. Siamo nel 1969 enessuno dei sette protagonisti è in realtà ciò che sembra, tuttihanno un passato da nascondere e una violenza che esplodeall'improvviso.Il regista è venuto a Roma con la giovane attrice Cailee Spaeny per presentare il film, applaudito dalla stampa."Una delle cose che più mi piace è creare dei mondi e trasportare le persone in posti mai visti - ha detto - è un film su sette persone in una notte, ma il tema fondamentale è la dualità: ognuno di loro ha un segreto".Goddard, autore delle sceneggiature di "Cloverfield" e "TheMartian", ha ammesso la forte influenza di Tarantino e dei fratelli Coen sul suo lavoro, e ha spiegato che il film tocca temi ancora attuali: "Purtroppo maschilismo, sessismo, razzismo e violenza ci sono oggi come negli anni Sessanta - ha detto - dobbiamo continuare a combatterli".Uno dei personaggi più inquietanti è proprio quello di Rose, interpretata dalla giovane Cailee Spaeny, che ha detto:"Drew cercava persone che si appassionassero al progetto, ed eravamo tutti entusiasti: ha risvegliato il talento in ciascuno di noi".